«تريندز» يشارك بفاعلية في مناقشات القمة العالمية للحكومات

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره عضواً مساهماً في أعمال وجلسات ومناقشات القمة العالمية للحكومات 2024، واجتماعاتها التمهيدية، التي عقدت في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

كما بحث فريق المركز، الذي أسهم بفاعلية في أعمال القمة، أوجه الشراكة وآليات التعاون مع مؤسسات أكاديمية وجهات علمية وبحثية نشطة على المستويين الإقليمي والدولي، والتقى عدداً من الوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين، الذين اطلعوا على تجربة «تريندز» في تمكين الباحثين الشباب، ورسالة المركز البحثية العالمية.

وأسهم «تريندز» في إنجاح أعمال النسخة الثالثة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، باعتباره الشريك المعرفي لمركز الشباب العربي، حيث استعرض سلطان العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، نتائج دراسة «اللحمة الاجتماعية والهوية العربية»، التي أعدها المركز بالشراكة مع مركز الشباب العربي، فضلاً عن تقديمه عرضاً توضيحياً حول مؤشر «اللحمة الاجتماعية».

وتمكنت الدراسة المشتركة من تحليل تفاعلات الشباب العربي حول مسألة التماسك الاجتماعي.

واعتمد مؤشر «اللحمة الاجتماعية» على البيانات المستخلصة من المحاور التي جرت مناقشتها في سلسلة اللقاءات التمهيدية الخاصة خلال فعاليات النسخة الثالثة للاجتماع العربي للقيادات الشابة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في أعمال القمة العالمية للحكومات هدفت إلى التعرف على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والبحثية والمعرفية مع الجهات المشاركة.