رئيس رواندا يطلع على تقنيات الاستجابة للبلاغات وخدمات «SPS » في دبي

دبي (الاتحاد)

زار فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار زيارته لدولة الإمارات للمشاركة في «القمة العالمية للحكومات»، حيث كان في استقبال فخامته لدى وصوله ومرافقوه، إلى مقر القيادة العامة، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط من الجانبين.

ورحّب القائد العام لشرطة دبي، بزيارة فخامة الرئيس الرواندي، وما تعكسه من حرص فخامته على الاطلاع على تجربة دبي الناجحة في مجال تقديم خدمات أمنية متطورة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها وضمن مختلف القطاعات الحيوية.

وتفقّد فخامة الرئيس بول كاغامي، خلال الزيارة يرافقه معالي الفريق المري، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على نظام «أزري» وآلية الخرائط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تسهل من عمل فرق شرطة دبي من خلال تحديد أماكن تمركز الدوريات، وكذلك رصد مواقع البلاغات من أجل الوصول إلى أعلى معدلات سرعة الاستجابة لها، فضلاً عن أثر هذا النظام في التنبؤ بالحوادث في ضوء ما يجمعه ويقوم بتحليله من بيانات ومعلومات.

إلى ذلك، شاهد الرئيس الرواندي فيلماً قصيراً يتناول المراحل المختلفة التي تمر بها عملية استجابة فرق شرطة دبي للبلاغات.