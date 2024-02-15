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أحمد الصايغ يحضر حفل استقبال سفارة اليابان

أحمد الصايغ خلال الحفل (وام)
16 فبراير 2024 01:10

أبوظبي (وام)

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حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أكيو إيسوماتا، سفير اليابان فوق العادة لدى الدولة، بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور الياباني ناروهيتو.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال - أبوظبي، عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية اليابانية في الدولة.
وأشاد السفير الياباني، في كلمته بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط دولة الإمارات واليابان، وعبَّر عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء في العديد من المجالات تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً أساسياً لبلاده.

السفارة اليابانية
الإمارات
اليابان
أحمد الصايغ
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