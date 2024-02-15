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رئيس وزراء كوبا يتعرف على جماليات جامع الشيخ زايد الكبير

رئيس وزراء كوبا خلال زيارته الجامع (وام)
16 فبراير 2024 01:11

أبوظبي (وام)

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زار معالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه هزاع أحمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، وعدد من كبار المسؤولين في كوبا، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.
استهل معاليه والوفد المرافق له جولتهم في الجامع بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.
وتجول معاليه والوفد المرافق له في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة.
واطلع معاليه والوفد المرافق له على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية، التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.
وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب «بيوت الله».

كوبا
أبوظبي
الإمارات
جامع الشيخ زايد الكبير
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