تفاهم بين «وام» والجامعة القاسمية

الشارقة (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام»، والجامعة القاسمية في الشارقة، مذكرة تفاهم تقضي بتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تصميم وتنظيم وتقديم البرامج التدريبية في ضوء مستجدات المجال الإعلامي في دولة الإمارات سواء كانت عن بعد أو حضورياً، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات في هذا الشأن. دوقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وذلك في حرم الجامعة بالشارقة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين وجمع من الإعلاميين.

وقال الدكتور عواد الخلف بهذه المناسبة: إن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكتها مع وكالة أنباء الإمارات (وام) والتعاون معها بمجال التدريب الإعلامي باعتبارها مؤسسة مرموقة في قطاع الإعلام في خطوة مهمة تستهدف تطوير برامج تدريبية مشتركة تصب في صالح دعم قطاع الإعلام.

من جانبه، قال محمد جلال الريسي إن مذكرة التفاهم التي تركز على مجال التدريب الإعلامي تعد بداية تعاون مثمر مع الجامعة في إطار سعي (وام) لتوسيع شراكاتها، وتعزيز تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة.