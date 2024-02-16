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شرطة أبوظبي تدعو المشاة لاستخدام الأماكن المخصصة للعبور

شرطة أبوظبي تدعو المشاة لاستخدام الأماكن المخصصة للعبور
16 فبراير 2024 11:03

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديوهات لخطورة عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة لعبورهم .  

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التى تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

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وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، بالإشارة الى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة والتي كان نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، و إنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم .

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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