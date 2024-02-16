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بلدية أبوظبي تنظم مبادرة (الشاطئ الآمن- سلامتك تهمنا) لزوار الكورنيش

بلدية أبوظبي تنظم مبادرة (الشاطئ الآمن- سلامتك تهمنا) لزوار الكورنيش
16 فبراير 2024 13:48

 نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة مبادرة بعنوان (الشاطئ الآمن- سلامتك تهمنا) لتوعية زوار شاطئ كورنيش أبوظبي بسبل الأمان والسلامة على الشاطئ حفاظاً على سلامة مرتاديه.

وحرصت فرق البلدية أثناء المبادرة على تفعيل مفهوم "سلامتك تهمنا" الذي يأتي كمظهر من مظاهر التزام بلدية أبوظبي بتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمجتمع، وعملت على توعية زوار الشاطئ بالسلوكيات الإيجابية التي يجب اتباعها عند ارتياده وبالإجراءات الطارئة التي يجب اتخاذها في حالات الضرورة.

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وتأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام البلدية بتحقيق رؤية مستدامة ومتقدمة في مجال توفير الخدمات العامة، وكخطوة نحو تعزيز السلامة على الشواطئ، ضمن رؤية تتمثل في تحقيق توازن فعّال بين توفير مساحة للمتعة والاسترخاء وضمان سلامة الجميع، من خلال التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
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