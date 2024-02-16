محمد بن راشد يعزي في وفاة حسن بن الشيخ

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تعازيه في وفاة حسن بن الشيخ.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تعازينا لأسرة حسن بن الشيخ في وفاته.. كان رحمه الله متابعاً لشؤون التجار ورجال الأعمال من خلال ترؤسه لغرفة تجارة وصناعة دبي ومن أوائل الصناعيين في الإمارة.. نسأل الله لأهله السلوان.. وله الفردوس الأعلى من الجنان».