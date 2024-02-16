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علوم الدار

الشارقة : عودة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي بعد تداعيات الحالة الجوية

الشارقة : عودة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي بعد تداعيات الحالة الجوية
16 فبراير 2024 15:28

أعلن  فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة البدء في  إعادة فتح الطرق المغلقة وعودة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي وتنظيم عودة الأسر المتضررة إلى منازلها  بعد جهود متواصلة للسيطرة على ما خلفته مياه الأمطارالناتجة عن تداعيات الحالة الجوية.

ونوه الفريق بتضافر الجهود المتكاملة والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمدنية في الدولة والتي أثمرت  احتواء الموقف  على مدن المنطقة الشرقية الأمر الذي أسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح.

وأوضح الفريق أن الجهود جاءت بالتنسيق مع الشركاء : الهيئة العامة للدفاع المدني  وبلدية مدينة الشارقة وبلدية مدينة كلباء وهيئة الطرق والمواصلات الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الإسكان "الإسكان الطارئ" ومستشفى كلباء ومواصلات الإمارات ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية.

وتضمنت الخطة التعامل السريع والآمن مع الأحداث لتفادي التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية حيث عمل على سلسلة من عمليات الإيواء بالمناطق الشرقية منذ بداية الحالة الجوية تكللت بإيواء نحو (173) أسرة بواقع ما يزيد عن (1010) أشخاص تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة وتأمين مقرات إيواء آمنة لهم بمشاركة (528) من عناصر الأجهزة الأمنية و(621) من الكوادر الميدانية للبلديات والجهات الأخرى وتوفير (55) من الدوريات الشرطية والآليات الأمنية و (321) مركبة ثقيلة للبلديات والجهات المشاركة تنوعت بين الصهاريج ومضخات المياه وعدد من آليات الشحن الثقيل.

 

 

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