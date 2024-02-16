صقر غباش يترأس وفد "الوطني الاتحادي" في زيارة للأردن ومصر

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية تشمل كلا من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 الي 22 فبراير الجاري .

وتهدف زيارة كل من البلدين الشقيقين إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي وكل من مجلسي النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة معهما .

ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش، خلال الزيارتين مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عدداً من المسؤولين، بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة، ومناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كل الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.

ويضم وفد المجلس، سعادة كل من: - الدكتور أحمد عيـد المنصوري وحشيمـة ياسـر العفاري وسالم راشـد المفتـول وسلطان سالــم الزعابي ومحمد أحمد اليمـاحي وناعمة عبد الله الشرهان ونجلاء على الشامسي أعضاء المجلس الوطني وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي أمين عام المجلس وسعادة طارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.