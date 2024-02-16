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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
16 فبراير 2024 18:10

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً يصبح غائماً أقصى الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً الى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر آخر الليل وصباح الأحد.
ستكون حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س. 
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً آخر الليل وصباح الأحد. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:38 والجزر الأول عند الساعة 23:20.
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 02:54، والجزر الأول عند الساعة 10:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:07.

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المصدر: وام
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