رئيس الدولة خلال لقاء مع ملك البحرين: ناقشنا مختلف أوجه العلاقات الأخوية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إنه ناقش مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "التقيت اليوم أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين الشقيقة. ناقشنا مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين بلدينا وعملنا المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والتنمية والازدهار لشعبينا".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "خالص العزاء والمواساة إلى عائلة شهيد البحرين الذي ضحى بحياته مجسداً قيمنا المشتركة في دعم الأشقاء وتعزيز السلام في المنطقة والعالم".