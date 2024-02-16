%100 معالجة بلاغات الأمطار ببلدية عجمان

عجمان (الاتحاد)

تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، من التعامل الفوري مع البلاغات الواردة كافة، خلال فترة المنخفض الجوي، الذي شهدته الدولة، خلال الفترة الماضية، ليحقق مؤشر المعالجة ما نسبته 100%، بحسب التقرير الصادر عن الدائرة لعمل كفاءاتها خلال الأمطار.

وأكدت الدائرة أنها تعاملت مع البلاغات، خلال الفترة الواقعة من 1 وحتى 15 فبراير الحالي، واستجابت الكوادر في مركز الاتصال 80070 بشكل فوري، مؤكدة مواصلة الخطط المعدة للتعامل مع الحالات، لضمان المعالجة الفورية، وتوجيه الفرق الميدانية لموقع البلاغ.

وقالت الدائرة إنها توفر أفضل المعدات والخطط الاستباقية للتعامل مع موسم الأمطار، وأفضل البرامج والتجهيزات اللازمة لحل الشكاوى والبلاغات، مستندة إلى كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل الفوري مع الحالات الواردة كافة، متبنية نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، ويتم فرزها وتصنيفها حسب الإدارة المختصة والقطاع المعني، ويتم تجميعها في نظام «سي آر إم»، للعمل الفوري وإغلاق الحالات وفق مدد زمنية قصيرة.