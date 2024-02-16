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جامعة الإمارات تنظم «استدامة مصادر المياه» 26 فبراير

جامعة الإمارات تنظم «استدامة مصادر المياه» 26 فبراير
17 فبراير 2024 00:50

العين (الاتحاد)

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ينظم المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي «إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة» في الفترة من 26 - 28 فبراير 2024، بمدينة دبي، يهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا المياه، ومعالجة التحديات المستقبلية. 
وأشار الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يغطي العديد من المحاور منها: إدارة الموارد المائية، التقنيات المتقدمة في الموارد المائية، التغير المناخي والعمليات الهيدرولوجية موارد المياه غير التقليدية، استدامة المياه، وجودة المياه، حيث تلقّى المؤتمر أكثر من 400 مشاركة، بما في ذلك 48 ورقة بحثية كاملة. تمّ قبول 290 ملخصاً لتقديمها في المؤتمر على شكل عروض شفهية وملصقات. ويبلغ عدد المشاركين المسجلين في المؤتمر أكثر من 350 مشاركاً، بالإضافة إلى مُتخصصين وخبراء من دولة الإمارات.
وأفاد الدكتور محسن شريف، رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، بأن الهدف الرئيس هو تبادل التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال إدارة المياه. وأضاف أن هذا الحدث العلمي سيُتيح لصناع القرار والمتخصصين والفنيين والإداريين والباحثين في مجال الموارد المائية للالتقاء وتبادل الخبرات المختلفة، وبناء شراكات جديدة ومناقشة الحلول العملية لحلّ التحديات المستقبلية المتعلقة بالمياه، وإدارة الموارد، مع التركيز على الحلول المناسبة للأراضي القاحلة وشبه القاحلة.

جامعة الإمارات
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