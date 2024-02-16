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مدير عام أبوظبي للدفاع المدني يطلع على أحدث الابتكارات بـ«البحث والإنقاذ»

سالم بن براك خلال زيارته المعرض (من المصدر)
17 فبراير 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، على أحدث الابتكارات المتقدمة وأفضل الممارسات في مجال عمليات البحث والإنقاذ، وذلك في أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ.
وأكد أهمية هذا الحدث الذي يمثل خطوة مهمة لتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال البحث والإنقاذ، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسعى دائماً لتبني أفضل الحلول التي من شأنها تعزيز القدرات والاستجابة في مواجهة الحالات الطارئة.
وعرضت الهيئة من خلال منصتها المشاركة بالمؤتمر، أبرز وأحدث الآليات والمعدات والأجهزة التخصصية في مجال البحث والإنقاذ بما فيها قدرات وإمكانات فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والتي تساهم في استدامة عمليات البحث والإنقاذ التخصصية والعملياتية والميدانية.

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