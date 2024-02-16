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3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر «مزادات» دائرة القضاء في أبوظبي

3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر «مزادات» دائرة القضاء في أبوظبي
17 فبراير 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت المبيعات العقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي، قيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار درهم من حصيلة بيع 333 عقاراً، وذلك منذ إطلاق التطبيق الذكي للمزادات الخاصة بالمحجوزات على ذمة قضايا وإتاحة المزايدة المباشرة عليها عن بُعد، ابتداءً من شهر يونيو عام 2022 وحتى منتصف شهر فبراير من العام الجاري 2024.
وتفصيلاً، أظهرت إحصائيات تطبيق المزادات منذ إطلاقه، بيع 333 عقاراً بقيمة 3 مليارات، و401 مليون و835 ألفاً و871 درهماً، مع تسجيل مبيعات 1013 مركبة بحصيلة إجمالية بلغت 78 مليوناً و277 ألفاً و25 درهماً، ومجوهرات بقيمة 232 ألفاً و720 درهماً، فيما سجل عدد المنقولات المبيعة 1784 بقيمة 129 مليوناً و429 ألفاً و625 درهماً. وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التطبيق الذكي للمزادات أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتسريع إجراء المزايدات على المحجوزات في الدعاوى القضائية، وضمان سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تطبيق المزادات يتيح سهولة التسجيل وإيداع المبالغ المالية من قبل الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والاطلاع على تفاصيل المعروضات المتعلقة بالمحجوزات في قضايا تنفيذية، سواء عقارات، ومركبات، ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومنقولات متنوعة، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد، واستكمال الإجراءات عبر خطوات ميسرة طبقاً للضوابط القانونية المحددة.

المبيعات العقارية
أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
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