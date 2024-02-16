اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم المركز الوطني للبحث والإنقاذ فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ (INSCR 2024)، التي أقيمت تحت رعاية معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وذلك بعد تمديدها ليوم إضافي حتى تاريخ 15 فبراير، في ظل المشاركات الواسعة، والإقبال اللافت من المشاركين والزوار والمهتمين.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من قبل كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والإنقاذ، واستقطب مجموعةً من خبراء هذا القطاع الحيوي وصانعي القرار والباحثين والمختصين. وتضمنت فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التقديمية، تطرقت إلى أحدث التقنيات المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ، لاسيما الذكاء الاصطناعي. كما أتاح الحدث منبراً للمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز وعي الجمهور بأهمية مهام البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، ورفد الطلبة الجامعيين بالمهارات والخبرات العملية، وتشجيعهم على دخول مجال البحث والإنقاذ، والتعرف على الفرص المهنية التي يتيحها، فضلاً عن المعاني الإنسانية التي يكتنفها العمل ضمنه.

وأفرد المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ حيزاً مهماً للإضاءة على الدور الحيوي للمرأة في عمليات البحث والإنقاذ، ومشاركة القصص الملهمة حول الكوادر النسائية التي أثبتت قدرة المرأة على الاضطلاع بمهام البحث والإنقاذ بكفاءةٍ واقتدار، وشكل بذلك علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة، وتعزيز حضورها ضمن القطاعات المهنية المختلفة.



مذكرات التفاهم

وشهدت أعمال الدورة الثالثة إبرام مجموعةٍ من مذكرات التفاهم والتعاون بين المركز الوطني للبحث والإنقاذ وعددٍ من الشركاء والمؤسسات المتخصصة، ومن ضمنها شركة الإمارات للمزادات، وشركة دبي للبترول، لتطوير آفاق التعاون والتنسيق في مجال تقديم خدمات البحث والإنقاذ وإدارة العمليات المرتبطة بها. كما وقّع المركز خلال الحدث اتفاقياتٍ مع شركة «بيانات»، وشركة خدمات «فالكون للطيران»، وشركة «أيروجلف AeroGulf» لتشكل أُطُراً للتعاون المشترك في تنفيذ وتشغيل نظام أجهزة البث الخاصة بتحديد المواقع في حالات الطوارئ ELT.



منصة عالمية

وقال العقيد ركن طيار راشد أحمد النقبي، مدير المركز الوطني للبحث والإنقاذ: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، حيث شكَّلت منصةً عالمية للإضاءة على أحدث منهجيات وابتكارات عمليات البحث والإنقاذ، واستكشاف الحلول لتحدياتها، واستشراف ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي».