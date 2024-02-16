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20 ألف محطة توزيع جهد منخفض لـ«الاتحاد للكهرباء»

محطة توزيع جهد منخفض لشركة الاتحاد للماء والكهرباء (الاتحاد)
17 فبراير 2024 00:50

سعيد أحمد (أبوظبي) 
أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، المدير التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن عدد إجمالي المحطات الرئيسة والفرعية على مستوى جميع المناطق التي تخدمها الشركة، تبلغ نحو 160 محطة رئيسة وفرعية، بالإضافة إلى ما يقارب 20 ألف محطة توزيع جهد منخفض، حتى نهاية العام الماضي.
وقال، إن جهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية ومرافقها المختلفة، تنطلق من حرصها المستمر على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مواردها التوجيه الأمثل والمستدام، من خلال عدد من المحاور والركائز الأساسية، التي تتضمن المواءمة المستمرة لبرامج وخطط العمل من أجل مواكبة التوجهات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاع، وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بنسختها المحدثة ومستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي.

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وأضاف، أن أهدف الشركة تتضمن أيضاً تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة والمبتكرة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في القطاع، مع التقيد بمعايير حماية البيئة الذي يمثل بعداً أساسياً في جهود التنمية بالدولة، وأولوية استراتيجية للقيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن الشركة عملت خلال المرحلة السابقة على عدد من المشاريع التطويرية في القطاع، كان من بينها مجموعة من محطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية، والتي تم تنفيذها بناء على معدلات النمو السنوي في بعض المناطق، أو دعماً لمناطق سكنية أو مشاريع تنموية جديدة. 
من جهة أخرى، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، المدير التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تنفذ حالياً عدداً من مشاريع الإحلال للشبكة باستخدام مواد ذات كفاءة أعلى، كما تعمل على إتمام الدراسات الفنية ذات العلاقة بهذا المجال، حيث من المقرر أن يتم تطبيق برامج الإحلال الكفء في مناطق أخرى، بالإضافة إلى قيام الشركة حالياً بمتابعة أعمال تنفيذ مجموعة من مشاريع تمديد خطوط النقل والتوزيع الجديدة، وإنشاء محطات ضخ وخزانات الاستراتيجية. 
وقال، إن الشركة تسعى في المرحلة الراهنة إلى تطوير أنظمة الكشف عن التسربات في شبكة المياه من خلال أنظمة متطورة، بما يسهم إلى حد بعيد في تقليل الفاقد الفني، ورفع كفاءة الشبكات واستدامة الخدمة.
وأشار المهندس يوسف آل علي، إلى أن إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على مستوى المناطق الشمالية بلغت نحو 15 ألف كيلو متر، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لتنفيذ حزمة من المشاريع الجديدة خلال المرحلة المقبلة، دعماً للبنية التحتية للقطاع في معظم المناطق الشمالية، بما فيها محطات النقل والتوزيع، وأعمال الربط الكهربائي.

يوسف أحمد آل علي
الإمارات
المحطات الكهربائية
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