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بلدية الفجيرة تشارك في «نبتكر لنزدهر»

بلدية الفجيرة تشارك في «نبتكر لنزدهر»
17 فبراير 2024 00:50

الفجيرة (وام)

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شاركت بلدية الفجيرة في معرض الابتكار الأول تحت شعار، «نبتكر لنزدهر»، الذي يقام ضمن فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، في إمارة الفجيرة.
يهدف المعرض، الذي بدأ أمس ويستمر يومين، إلى نشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وعرض الإنجازات والمشاريع والمبادرات المبتكرة، وإتاحة الفرصة للتعرف على مختلف التجارب المبتكرة.
وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن المعرض يسلط الضوء على الإبداع والابتكار، حيث تعتبر الإمارات رائدة دولياً في مجال الابتكار وطرح الأفكار الإبداعية، وتنفيذ كل ما هو متطور وحديث من أجل مصلحة الفرد والمجتمع، وذلك في ظل القيادة الرشيدة والرؤية المستقبلية للدولة.
وأوضح أن المعرض يقام بمشاركة 25 من الجهات الحكومية والخاصة لعرض إبداعاتهم وإنجازاتهم والجانب الابتكاري في عملهم، وتسليط الضوء على الابتكارات.

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