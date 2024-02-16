السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام فعاليات منتدى الظفرة الثاني لأصحاب الهمم في مدينة زايد

مركز مدينة زايد لأصحاب الهمم (من المصدر)
17 فبراير 2024 00:50

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اختتم مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فعاليات المنتدى الثاني لأصحاب الهمم، بمشاركة نخبة من المتخصصين في التوحد من داخل الدولة وخارجها، بهدف تسليط الضوء على كل ما هو جديد من أبحاث ودراسات علمية تعنى بهذه الفئة، بدءاً من حياة الطفل في التدخل المبكر لما لهذا التواصل من دور في تحسين نوعية الطرق والأساليب التي تقدم بها الخدمات لمختلف فئات أصحاب الهمم.
ويستهدف المنتدى الذي أقيم على مدى 3 أيام متتالية العاملين في مراكز أصحاب الهمم وأولياء الأمور والمتخصصين، وتضمن 3 أوراق عمل مختلفة الأولى تحت عنوان التطورات الحديثة في فهم مسببات التوحد كاضطراب قابل للعلاج قدمتها البروفيسورة عفاف الأنصاري مستشار علمي لمركز التوحد التابع لمركز لوتس هولستك، والورقة الثانية تحت عنون تقييم وتشخيص التوحد والاضطرابات النمائية بالذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور نور الدين الديري متخصص في تشخيص التوحد والاضطرابات النمائية بالذكاء الاصطناعي، والورقة الثالثة بعنوان العلاج بالفن ودعم التحليل النفسي والتشخيص والعلاج السلوكي، وقدمتها كارول عادل يوسف مستشارة العلاج بالفن الرقمي، ومعالجة نفسية فنية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد «فضية» في «أبوظبي للتزلج»
الإمارات ومدغشقر تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

وأوضح عبدالله الحميدان ، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، أن النسخة الثانية من منتدى الظفرة لأصحاب الهمم هي استكمالا للخطة الأولى المعدة لدعم وتطوير الجانب العلمي للكوادر المختصة ، وتوعية وتثقيف احتياجات الأسر والشباب المقبلين على الزواج ، في كل ما هو مستجد ، مع أبنائنا من أصحاب الهمم ، والذي يضمن الاستدامة وتمكين اصحاب الهمم في المجتمع 
 ودعا الحميدان إلى العمل  كفريق عمل واحد ، للحد من تفاقم اضطراب طيف التوحد لدى أطفالنا ، وألا نتوقف عند حد معين للمعرفة ، فعالمنا كل يوم في جديد .
وأكدت ريم سعيد المزروعي مدير مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل أن منتدى الظفرة الثاني لأصحاب الهمم هو استكمال لخطط المركز في دعم تطوير الجانب العلمي لكوادرها الوظيفية، وتوعية وتثقيف الأسر التي تحتضن طفلاً من مصابي التوحد، مشيرة إلى أن الدورة الثانية من المنتدى تهدف إلى طرح مشاريع ومبادرات وبرامج هادفة .
من ناحيته، وأوضح الدكتور نور الدين الديري مؤسس مراكز إيكاد للتوحد واضطرابات النمو، أن هناك أكثر من 4561 طفلاً مسجلاً في دولة الإمارات مصاباً بالتوحد، مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج التوحد أحد أهم العلاجات التي كشف عنها الطب الحديث. 

الظفرة
الإمارات
أصحاب الهمم
مدينة زايد
مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©