اختتام فعاليات منتدى الظفرة الثاني لأصحاب الهمم في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اختتم مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فعاليات المنتدى الثاني لأصحاب الهمم، بمشاركة نخبة من المتخصصين في التوحد من داخل الدولة وخارجها، بهدف تسليط الضوء على كل ما هو جديد من أبحاث ودراسات علمية تعنى بهذه الفئة، بدءاً من حياة الطفل في التدخل المبكر لما لهذا التواصل من دور في تحسين نوعية الطرق والأساليب التي تقدم بها الخدمات لمختلف فئات أصحاب الهمم.

ويستهدف المنتدى الذي أقيم على مدى 3 أيام متتالية العاملين في مراكز أصحاب الهمم وأولياء الأمور والمتخصصين، وتضمن 3 أوراق عمل مختلفة الأولى تحت عنوان التطورات الحديثة في فهم مسببات التوحد كاضطراب قابل للعلاج قدمتها البروفيسورة عفاف الأنصاري مستشار علمي لمركز التوحد التابع لمركز لوتس هولستك، والورقة الثانية تحت عنون تقييم وتشخيص التوحد والاضطرابات النمائية بالذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور نور الدين الديري متخصص في تشخيص التوحد والاضطرابات النمائية بالذكاء الاصطناعي، والورقة الثالثة بعنوان العلاج بالفن ودعم التحليل النفسي والتشخيص والعلاج السلوكي، وقدمتها كارول عادل يوسف مستشارة العلاج بالفن الرقمي، ومعالجة نفسية فنية.

وأوضح عبدالله الحميدان ، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، أن النسخة الثانية من منتدى الظفرة لأصحاب الهمم هي استكمالا للخطة الأولى المعدة لدعم وتطوير الجانب العلمي للكوادر المختصة ، وتوعية وتثقيف احتياجات الأسر والشباب المقبلين على الزواج ، في كل ما هو مستجد ، مع أبنائنا من أصحاب الهمم ، والذي يضمن الاستدامة وتمكين اصحاب الهمم في المجتمع

ودعا الحميدان إلى العمل كفريق عمل واحد ، للحد من تفاقم اضطراب طيف التوحد لدى أطفالنا ، وألا نتوقف عند حد معين للمعرفة ، فعالمنا كل يوم في جديد .

وأكدت ريم سعيد المزروعي مدير مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل أن منتدى الظفرة الثاني لأصحاب الهمم هو استكمال لخطط المركز في دعم تطوير الجانب العلمي لكوادرها الوظيفية، وتوعية وتثقيف الأسر التي تحتضن طفلاً من مصابي التوحد، مشيرة إلى أن الدورة الثانية من المنتدى تهدف إلى طرح مشاريع ومبادرات وبرامج هادفة .

من ناحيته، وأوضح الدكتور نور الدين الديري مؤسس مراكز إيكاد للتوحد واضطرابات النمو، أن هناك أكثر من 4561 طفلاً مسجلاً في دولة الإمارات مصاباً بالتوحد، مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج التوحد أحد أهم العلاجات التي كشف عنها الطب الحديث.