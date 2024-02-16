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علوم الدار

«التربية»: «تعديل الاختصاص» الجامعي لطلبة الثاني عشر لغاية 30 أبريل

طلاب خلال مناقشة التخصصات الجامعية المطروحة (من المصدر)
17 فبراير 2024 00:51

دينا جوني (دبي)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، إطلاق خدمة التعديل على خيارات المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي لطلبة الثاني عشر المقيّدين في المدارس الحكومية والخاصة، والذين تقدّموا بطلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للفصل الدراسي الأول من العام 2024-2025. 
وأتاحت الوزارة تلك الخدمة، بدءاً من 15 يناير، ليتمكّن الطلبة من التعديل على خياراتهم لغاية 30 أبريل المقبل.
وكانت الوزارة قد أعلنت فتح باب التسجيل للالتحاق بالبعثات الدراسية لخريف 2024، وللعام الأكاديمي 2024-2025، وذلك لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة للطلبة الإماراتيين المتميزين، في عدد من التخصصات، وفي وجهات تعليمية عالمية.
وتستهدف خدمة البعثة الدراسية ست فئات من الطلبة هي مواطنو الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والراغبين بالحصول على بعثة دراسية لبرامج البكالوريوس، وخريجو الثانوية في السنوات السابقة (بحدّ أقصى سنتين)، لدراسة البكالوريوس، وحملة درجة البكالوريوس لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة في برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، والراغبون بالتحويل على بعثة الوزارة، وطلبة برنامج التبادل. 
وتتسم بعثة وزارة التربية والتعليم للدراسة في الخارج بثمانية من الامتيازات التي تُمنح للطالب المبتعث خلال فترة دراسته في الخارج. وتغطي البعثة الرسوم الدراسية كافة، وبدل استعداد للسفر في بداية البعثة، وبدل تذكرة سفر سنوية، ومخصصات سنوية، مثل بدل كتب ولوازم دراسية، والتأمين الصحي، ومخصص شهري، ومخصصات الزوج والأبناء بشرط الإقامة الدائمة للمرافقين في بلد الابتعاث، وأخيراً مخصصات التخرّج.

وزارة التربية والتعليم
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طلبة الثاني عشر
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