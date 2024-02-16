دبي (الاتحاد)

بدأت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تطبيق المرحلة الثانية من برنامج حمدان EFQM التعليمي العالمي، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM.

وقال الدكتور خليفة السويدي الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان «نحن سعداء بإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والذي تركز فيه العمل على مشاركة ست مدارس في تطبيق النموذج، منها خمس مدارس من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرسة واحدة من دولة الكويت، إضافة إلى تنفيذ برنامج المدرب المعتمد لنموذج حمدان EFQM، والذي حصل على إثره أربعة مدربين إماراتيين على الاعتماد من قبل مؤسسة حمدان ومؤسسة EFQM، مضيفاً أنه تم الانتهاء من برنامج تدريب المدارس المذكورة على تطبيق معايير نموذج حمدان EFQM التعليمي، خلال الفترة المحددة.

وأكد الدكتور السويدي أن المرحلة الثانية تنطلق بمشاركة فريق تنفيذي يتكون من أبرز الكفاءات في قطاع التعليم منوهاً بأن الجهود والمبادرات التي تقوم بها مؤسسة حمدان في تعزيز جودة التعليم، ورفع كفاءته من خلال تطبيق نموذج «حمدان EFQM التعليمي» تهدف إلى تحسين المخرجات التعليمية ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المدارس حول العالم، حيث يعبر هذا البرنامج عن رؤية مستنيرة لدعم أداء المدارس والمؤسسات التعليمية من خلال الأدوات والمعايير العالمية التي يقدمها لضمان الارتقاء بجودة التعليم على المستويات كافة.