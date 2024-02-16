«السلامة الغذائية» تنظم ورشة تدريبية للأمراض المنقولة عبر الأغذية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل وطنية حول تقدير أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

استهدفت الورشة، التي شارك فيها خبراء ومختصون من الهيئات الحكومية ذات الصلة على مستوى الدولة، تدريب الكفاءات الوطنية على كيفية استخدام المنهجيات الدولية الموحدة لتقييم أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية لتعزيز سلامة الغذاء على مستوى الدولة.

وفي كلمة لها خلال افتتاح الورشة، رحبت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، بالتعاون الفعال بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالغذاء ومعالجة التحديات في مجال السلامة الغذائية.

وقالت: «يعتبر تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية في هذه الورشة فرصة مهمة لدعم جهود جميع الهيئات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تقدير عبء الأمراض المنقولة عبر الأغذية، وفهم منهجية منظمة الصحة العالمية، من أجل رسم خريطة للمشهد الصحي العام في الدولة، وتحديد مسار واضح للخطوات اللازمة للحد من مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء وبناء نظام غذائي أكثر أماناً».

وأضافت: «من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية وخبراء منظمة الصحة العالمية، نسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل المساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي، وتحقيق الاعتراف الدولي بدراسة تقدير الأعباء وضمان تماشيها مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة لدى منظمات الأمم المتحدة، وتمكين الدراسات الوطنية لتقدير أعباء الأمراض المنقولة بالغذاء وتخصيص موارد أكثر كفاءة لتدابير الوقاية والتدخل والسيطرة».



سلامة الغذاء

من جانبها، أكدت إلين بورغي، ممثلة منظمة الصحة العالمية، أهمية ورشة العمل في تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء. وقالت: «تشكل الأمراض المنقولة عبر الأغذية مصدر قلق كبير للصحة العامة على مستوى العالم، حيث تُقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأمراض بنحو 110 مليار دولار أميركي سنوياً. ونؤكد في منظمة الصحة العالمية التزامنا بالحد من أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية، من خلال استراتيجيتنا لسلامة الأغذية، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في عام 2022.»

وأوضحت: «منذ عام 2021، تعمل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الفريق المرجعي لوبائيات أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية (FERG) على تطوير تقديرات عالمية يتوقع الإعلان عنها في عام 2025 للقطاعات المختصة وصناع القرار والمستهلكين، بهدف تحفيز الإجراءات الرامية إلى الحد من الأمراض المنقولة عبر الأغذية».



تقييم المخاطر

تأتي ورشة العمل في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء، بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية لسلامة الأغذية 2022-2030.