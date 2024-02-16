«خليفة الدولية لنخيل التمر» تحتفي بالفائزين 26 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحتفي الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالفائزين والمكرمين بدورتها السادسة عشرة يوم الاثنين 26 فبراير بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعدد من أصحاب المعالي وزارة الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور.

وتنظم الجائزة على هامش أعمال حفل التكريم لهذا العام اجتماعين وزاريين رفيعي المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور، الأول خاص بمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، والثاني لإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.

وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ارتفاع عدد المتقدمين للجائزة عن فئة الابتكار الزراعي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى 11 مرشحاً، أي ما نسبته 15% وهي أعلى نسبة مشاركة، كما وصل عدد الفائزين بالجائزة من دولة الإمارات إلى 3 فائزين من أصل 4 فئات، وهذه نسبة أيضاً مرتفعة جداً، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالدولة بالقطاع الزراعي بشكل عام ونخيل التمر على وجه الخصوص، إلى جانب تحفيز المؤسسات والشركات والأفراد كافة على الاستثمار في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ارتفاع واضح في نوعية البحوث والدراسات والمشاريع المبتكرة المقدمة للتنافس على فئات الجائزة .



أهم الفائزين بالجائزة:

عن فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، فاز بالجائزة مناصفة بين كل من الدكتور خالد بن الهادي المصمودي - كلية الزراعة والطب البيطري - جامعة الإمارات العربية المتحدة، عنوان البحث: وظيفة تثبيت الإنزيم والتحمل الحراري لبروتينات LEA2 المضطربة جوهرياً من نخيل التمر. والدكتور عز الدين جاد الله حسين أحمد - مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جمهورية مصر العربية، عنوان البحث: تحويل الجين المضاد للفطريات Thio-60 في نخيل التمر، عبر جسيمات الشيتوزان النانوية باستخدام الزراعة النسيجية.

وعن فئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة، فاز بالجائزة مناصفة بين كل من الدكتورة ليم سوي هوا ايرين - كليات التقنية العليا - أبوظبي، عنوان المشروع: البذور المستدامة، قصة اثنين من الابتكارات، وشركة أفريقيا العضوية من المملكة المغربية، عنوان المشروع أكبر مزرعة عضوية لنخيل التمر في العالم (1200 هكتار).



فئة الابتكارات

أما فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، فقد فاز بالجائزة مناصفة بين كل من الدكتور يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري جامعة الشارقة، عنوان الابتكار: إنتاج مسحوق الكربون المنشط من الموارد الطبيعية، وشركة فالوريزين، مركز البحوث والابتكار من مصر العربية، عنوان الابتكار: حلول إيجابية للمناخ وقابلة للتطوير والتسويق لنفايات نخيل التمر.