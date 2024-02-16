السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خليفة الدولية لنخيل التمر» تحتفي بالفائزين 26 فبراير

«خليفة الدولية لنخيل التمر» تحتفي بالفائزين 26 فبراير
17 فبراير 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد «فضية» في «أبوظبي للتزلج»
الإمارات ومدغشقر تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحتفي الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالفائزين والمكرمين بدورتها السادسة عشرة يوم الاثنين 26 فبراير بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعدد من أصحاب المعالي وزارة الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور.
وتنظم الجائزة على هامش أعمال حفل التكريم لهذا العام اجتماعين وزاريين رفيعي المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور، الأول خاص بمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، والثاني لإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ارتفاع عدد المتقدمين للجائزة عن فئة الابتكار الزراعي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى 11 مرشحاً، أي ما نسبته 15% وهي أعلى نسبة مشاركة، كما وصل عدد الفائزين بالجائزة من دولة الإمارات إلى 3 فائزين من أصل 4 فئات، وهذه نسبة أيضاً مرتفعة جداً، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالدولة بالقطاع الزراعي بشكل عام ونخيل التمر على وجه الخصوص، إلى جانب تحفيز المؤسسات والشركات والأفراد كافة على الاستثمار في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ارتفاع واضح في نوعية البحوث والدراسات والمشاريع المبتكرة المقدمة للتنافس على فئات الجائزة .

أهم الفائزين بالجائزة:
عن فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، فاز بالجائزة مناصفة بين كل من الدكتور خالد بن الهادي المصمودي - كلية الزراعة والطب البيطري - جامعة الإمارات العربية المتحدة، عنوان البحث: وظيفة تثبيت الإنزيم والتحمل الحراري لبروتينات LEA2 المضطربة جوهرياً من نخيل التمر. والدكتور عز الدين جاد الله حسين أحمد - مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جمهورية مصر العربية، عنوان البحث: تحويل الجين المضاد للفطريات Thio-60 في نخيل التمر، عبر جسيمات الشيتوزان النانوية باستخدام الزراعة النسيجية.
وعن فئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة، فاز بالجائزة مناصفة بين كل من الدكتورة ليم سوي هوا ايرين - كليات التقنية العليا - أبوظبي، عنوان المشروع: البذور المستدامة، قصة اثنين من الابتكارات، وشركة أفريقيا العضوية من المملكة المغربية، عنوان المشروع أكبر مزرعة عضوية لنخيل التمر في العالم (1200 هكتار).

فئة الابتكارات
أما فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، فقد فاز بالجائزة مناصفة بين كل من الدكتور يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري جامعة الشارقة، عنوان الابتكار: إنتاج مسحوق الكربون المنشط من الموارد الطبيعية، وشركة فالوريزين، مركز البحوث والابتكار من مصر العربية، عنوان الابتكار: حلول إيجابية للمناخ وقابلة للتطوير والتسويق لنفايات نخيل التمر.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
الإمارات
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
منصور بن زايد
عبد الوهاب زايد
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©