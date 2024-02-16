«منصور بن زايد للتميز الزراعي» تواصل زياراتها الميدانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نفذت اللجان المتخصِّصة التي شكلتها جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي عدداً من الزيارات الميدانية للمشاركين في الجائزة، ضمن مرحلة التقييم الفني والميداني التي تشكِّل زيارة المزارع المتأهلة جزءاً رئيساً منها لتقييمها وفق معايير وشروط الجائزة التي وضعتها لجنة فنية متخصِّصة تتضمَّن خبراء وفنيين في مجال الزراعة بشقَّيْها النباتي والحيواني، إضافة إلى الابتكار الزراعي، والتي زادت على 20 زيارة ميدانية.

كما تواصل الجائزة الزيارات الميدانية للمزارع المشاركة في الجائزة، إضافة إلى المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة، والتي تقام في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

وكانت الجائزة قد تلقَّت مع غلق باب التسجيل للمشاركة في الفئات الرئيسة للجائزة 15 ديسمبر الماضي، 621 طلباً من جميع إمارات الدولة، للمشاركة في الدورة الثانية منها 328 طلباً للمنافسة على الجائزة الرئيسة، و293 طلباً للمشاركة في المسابقات المصاحبة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن المرشَّحين المتأهلين للمرحلة النهائية بعد اعتماد نتائج التقييم الأولية، ثمَّ يُكرَّم الفائزون في الخامس من مارس 2024، ضمن حفل ختامي بحضور جميع المشاركين في الجائزة.

وتبلغ قيمة الجوائز التي تمنحها الجائزة في دورتها الثانية أكثر من 10 ملايين درهم، مُقسَّمة على المشاركين في الفئات الرئيسة للجائزة، والمشاركين في عدد من المسابقات المصاحبة، ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة، والمشاركين في عدد من المهرجانات التي تُنظَّم في إطار الجائزة.



الإنتاج المحلي

وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاع الزراعي بشقَّيْه النباتي والحيواني، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين ومربّي الثروة الحيوانية المتميزين في الدولة، وإبراز دورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي.

فئة المُزارع والمُربّي

وأشارت اللجنة المنظمة أنَّ فئة المُزارع والمُربّي المتميِّز استحوذت على النسبة الأكبر من المسجلين للمشاركة في الفئات الرئيسة للجائزة، حيث بلغ مجموع المسجّلين فيها 256 مشاركاً، منهم 175 مشاركاً في فئة المزارع المتميِّز عن الشقِّ النباتي، و81 مشاركاً في مسابقة المربّي المتميِّز.



أفضل مُزارعة ومُربية

ولفتت اللجنة إلى أنَّ فئة أفضل مُزارعة ومُربية متميِّزة استحوذت على اهتمام المرأة، فتقدَّمت 45 سيدة للمنافسة على هذه الجائزة، التي تضاف للمرة الأولى في هذه الدورة، لتشجيع وتكريم السيدات المتميزات اللائي يبذلن جهوداً ملموسة للإسهام في تعزيز التنمية الزراعية في إمارة أبوظبي، فسجَّلت 41 سيدة مشاركتها للمنافسة على جائزة أفضل مزارعة للشقِّ النباتي، وتشارك ثلاث سيدات للمنافسة على جائزة أفضل مربية للثروة الحيوانية، مقابل مشاركة واحدة تجمع بين النشاطين النباتي والحيواني.



جائزة الابتكار

أوضحت اللجنة أنَّ جائزة الابتكار بشقَّيْها النباتي والحيواني يتنافس عليها 23 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، منها 17 مشاركة عن الشقِّ النباتي، مقابل 6 مشاركين عن الشقِّ الحيواني، أمّا فئة المزارع التجارية فيتنافس عليها 4 مزارع.

وفي جانب المتقدمين للمشاركة في المسابقات المصاحبة، بلغ عدد المشاركين في مسابقة أفضل السلالات من الثروة الحيوانية 148 مشاركاً، وفي مسابقة أفضل الأوزان 72 مشاركاً من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي مسابقة أفضل إنتاج حليب 66 مشاركاً، و9 مشاركين في مسابقة التوعية والترويج للجائزة.