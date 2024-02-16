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«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تشارك في منتدى للمنح الدراسية بسلطنة عمان

خالد الظنحاني خلال المشاركة في المنتدى (وام)
17 فبراير 2024 00:50

الفجيرة (وام)

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تشارك جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، في منتدى الشرق الأوسط للمنح الدراسية 2024، الذي تنظمه شبكة آيسيف الدولية بالتعاون مع مؤسسة مؤتمرات الخليج، وتستضيفه العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.
ويضم وفد الجمعية، الدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية.
ويتضمن المنتدى العديد من الفعاليات المعرفية والورش التفاعلية واللقاءات الحوارية، التي تثري المهارات والمعارف والخبرات، وتمكن من الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال التعليم وصناعة المحتوى المعرفي.
وقال الظنحاني: إن المنتدى يتيح لجميع المشاركين فرصة التواصل والحوار مع أكثر من 100 مؤسسة رائدة في المنح الدراسية.

جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
الإمارات
الفجيرة
المنح الدراسية
سلطنة عمان
خالد الظنحاني
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