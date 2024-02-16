السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق فعاليات مؤتمر الخليج والشرق الأوسط لجراحة الكبد والبنكرياس بأبوظبي

انطلاق فعاليات مؤتمر الخليج والشرق الأوسط لجراحة الكبد والبنكرياس بأبوظبي
17 فبراير 2024 00:50

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد «فضية» في «أبوظبي للتزلج»
الإمارات ومدغشقر تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

انطلقت بفندق بارك روتانا في أبوظبي، أمس، فعاليات مؤتمر الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجراحة الكبد والبنكرياس، بمشاركة واسعة من الخبراء والمهنيين والباحثين في هذا المجال من المنطقة والعالم بهدف تعزيز فهم وعلاج هذا النوع من الأمراض.
وناقش المؤتمر أمراض البنكرياس الكيسية وأفضل الطرق العلاجية للتعامل معها وإدارة المضاعفات الحادة وطويلة الأمد بعد جراحة البنكرياس ودور الجراحة الروبوتية والمناظير في جراحات زراعة الكبد وإدارة المضاعفات الصفراوية بعد الزراعة إلى جانب استعراض تجارب المستشفيات فيما يخص عمليات زراعة الكبد والبنكرياس.
وقالت الدكتورة أمل سهول، استشارية جراحة الكبد والبنكرياس والغدد الصماء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن أهمية المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ويستقطب نخبة كبيرة من الجراحين والأطباء البارزين من داخل وخارج الدولة، تكمن في أنه يوفر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمشاركة في مجموعة واسعة من الجلسات والمحاضرات المهمة لاستكشاف أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات نقل وزراعة وجراحات الكبد والبنكرياس وهو ما يصب في نهاية المطاف في تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى.
من جانبه، أشاد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس بالقاهرة، رائد زراعة الكبد في مصر، بالبرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، وقال إن البرنامج يشهد نمواً وتوسعاً كبيراً خاصة مع وجود مؤسسات صحية عالمية مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى كينغز كوليدج لندن، ما يعني وجود فريقين في أبوظبي ودبي لزراعة الكبد وهو ما يعد خطوة مهمة للأمام.
وأوضح الدكتور المتيني أن عملية زراعة الكبد ليست مثل الجراحات الأخرى، فهي يجب أن تتم ضمن إطار برنامج متكامل وشامل يشمل تخصصات الجراحة والباطنية والتخدير والمناعة وعلم الأنسجة والأشعة وغيرها.

أبوظبي
الإمارات
الكبد والبنكرياس
أمراض الكبد
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©