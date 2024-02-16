انطلاق فعاليات ومسابقات مهرجان الظفرة البحري في المغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت، أمس، فعاليات ومسابقات مهرجان الظفرة البحري في دورته الخامسة عشرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر لغاية 25 فبراير الجاري، على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة.

ويشمل المهرجان 23 مسابقة رئيسية من المسابقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الشاطئية والرياضية والشعبية، والتي خصصت لها أكثر من 350 جائزة قيمة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها للتعريف بالتراث البحري في أبوظبي.

ويزخر برنامج المهرجان بالعديد من المسابقات البحرية، منها: سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق التفريس التراثي، وسباق المغيرة للتجديف التراثي، وسباقات الكايت سيرف (الهايدروفيل والتوين تريب)، والتجديف وقوفاً على الألواح، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة «ريجاتا»، وسباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، إلى جانب مسابقات شعبية تراثية مثل (الكيرم، والدومينو، والطبخ)، ومسابقات رياضية وشاطئية (الدراجات الهوائية، الجري، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية)، وغيرها من الألعاب والمسابقات التفاعلية المقدمة لزوار المهرجان.

وتقدم محلات السوق الشعبي وأجنحته المتنوعة منتجات تراثية محلية وخليجية تجمع التراث الإماراتي البحري والصحراوي، كما تقدم الجهات المشاركة عبر أجنحتها المميزة فعاليات ترفيهية هادفة للزوار تعرفهم من خلالها على برامجها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

كما يتفاعل مسرح المهرجان مع الزوار من خلال مسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات المناسبة لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى فعاليات متنوّعة في بيت النوخذة وقرية الطفل، وعروض الأزياء الشعبية والحِرَف اليدوية التقليدية، والمكشات ومناطق لعب الأطفال والحفلات الغنائية وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، إلى جانب ساحة المطاعم والمأكولات السريعة المتنقّلة (فود ترك)، ومنطقة التخييم (المقطورات المتنقّلة).



شركاء النجاح

يحظى مهرجان الظفرة البحري بدعم ورعاية شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وأبوظبي البحرية، ودائرة البلديات والنقل- بلدية منطقة الظفرة، ومستشفيات الظفرة، وهيئة البيئة- أبوظبي، وشرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومدن – ساحل المغيرة، والمسعود للسيارات، ومجموعة تدوير، وبنك المارية المحلي، وأبوظبي مارين، وجمعية أبوظبي التعاونية، ومجموعة برجيل القابضة.



التراث البحري

يسعى المهرجان إلى الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، وتسليط الضوء على أهمية ومكانة منطقة الظفرة التاريخية، ودعم ورعاية الجيل الرياضي الشاب، وترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهة سياحية فريدة مع ما تمتلكه من مقومات وما تستضيفه من فعاليات مميزة.