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«كهرباء الشارقة» تبحث سبل التعاون والشراكة مع «دوكاب»

جانب من الاجتماع (وام)
17 فبراير 2024 00:50

الشارقة (وام)

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بحث عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال لقائه بمقر الهيئة مع وفد من مجموعة دوكاب للكابلات، برئاسة محمد المطوع الرئيس التنفيذي للمجموعة، سبل تفعيل التعاون والشراكة الاستراتيجية والاطلاع على المشروعات التطويرية بالهيئة وإعداد خطط مستقبلية لتطوير شبكة توزيع الكهرباء في مختلف مناطق إمارة الشارقة.
وأوضح عبدالله عبدالرحمن الشامسي أن الهيئة تحرص على تفعيل الشراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة وتنويع مصادر توريد الكابلات عالية الجودة وبمواصفات عالمية، واستعرض عدداً من المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة وحرصها على تحقيق أعلى معدلات الجودة في مشروعاتها المختلفة.
من جانبه، أكد محمد المطوع، أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أصبحت من أفضل الشركاء الاستراتيجيين لمجموعة دوكاب، ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع الهيئة لدعم النمو والتطور الذي تشهده بتوفير الاحتياجات من الكابلات عالية الجودة، وستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والشراكة مع الهيئة في إطار مسيرتها نحو التطوير وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن دوكاب تمتاز بأحدث المعدات وتطبق التكنولوجيا المتقدمة مع نظام دقيق لضمان الجودة العالية.

عبدالله الشامسي
الإمارات
الشارقة
دوكاب
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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