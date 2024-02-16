السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق برنامج التعليم التنفيذي «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية»

إطلاق برنامج التعليم التنفيذي «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية»
17 فبراير 2024 00:50

باريس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد «فضية» في «أبوظبي للتزلج»
الإمارات ومدغشقر تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

كشف معهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو)، الجامعة البحثية الدولية في فرنسا، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن إطلاق برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بهدف تزويد المشاركين في هذا البرنامج بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية، وتمكينهم من تنفيذ استراتيجيات الأعمال وتطوير المشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتيح برنامج التعليم التنفيذي في «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للمشاركين فيه، فرصة التزود بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية، واكتساب فهم أعمق للتحولات الحالية، كما سيركز البرنامج بشكل خاص على المشهد المستقبلي في هذه المنطقة الاستراتيجية، بما في ذلك التعمق في فهم الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتكيف مع النظام الاقتصادي الجديد، وفهم قطاعات النمو الناشئة الجديدة الناجمة عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي، واكتساب الأدوات والمعارف اللازمة لإطلاق وإدارة مشروع تجاري ناجح، مع اكساب المعرفة والخبرة اللازمة لتكوين نظرة ثاقبة عن السياق الاجتماعي الثقافي والسياق القانوني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش: إن برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد يمهد الطريق للمشاركين فيه ليحققوا فهماً حقيقياً ومشاركة فعّالة في تشكيل المشهد الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وساحة الأعمال المرتبطة بها.
ومن جانبه قال بينوا بانشيرو، مدير التعليم التنفيذي في (ساينس بو): «إننا نسعى من خلال تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لفهم المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يمكنهم من تحديد التوجّه التجاري الاستراتيجي بشكل أفضل».
يقدم البرنامج 4 نماذج تعليمية مختلفة تمتد على مدار 10 أيام، تستهدف الدبلوماسيين، والمديرين التنفيذيين في القطاع العام ومديري الشركات والمؤسسات الذين يتطلعون إلى تطوير معارفهم المتخصصة لكونهم يعملون بالمنطقة حالياً، أو يخططون للعمل فيها مستقبلاً، حيث سيتمكنون من اكتساب فهم عميق للتحديات والفرص الاقتصادية، كما سيتيح لهم البرنامج إتقان المفاوضات التجارية والمالية، وإدارة المشاريع والتمويل الخاصة بالمنطقة، كما سيوفر البرنامج للمنتسبين إليه المهارات اللازمة، بما يساعدهم في بناء شبكة مهنية لدعم صياغة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال والمشاريع، والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©