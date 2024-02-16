إطلاق برنامج التعليم التنفيذي «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية»

باريس (الاتحاد)

كشف معهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو)، الجامعة البحثية الدولية في فرنسا، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن إطلاق برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بهدف تزويد المشاركين في هذا البرنامج بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية، وتمكينهم من تنفيذ استراتيجيات الأعمال وتطوير المشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتيح برنامج التعليم التنفيذي في «الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للمشاركين فيه، فرصة التزود بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية، واكتساب فهم أعمق للتحولات الحالية، كما سيركز البرنامج بشكل خاص على المشهد المستقبلي في هذه المنطقة الاستراتيجية، بما في ذلك التعمق في فهم الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتكيف مع النظام الاقتصادي الجديد، وفهم قطاعات النمو الناشئة الجديدة الناجمة عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي، واكتساب الأدوات والمعارف اللازمة لإطلاق وإدارة مشروع تجاري ناجح، مع اكساب المعرفة والخبرة اللازمة لتكوين نظرة ثاقبة عن السياق الاجتماعي الثقافي والسياق القانوني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش: إن برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد يمهد الطريق للمشاركين فيه ليحققوا فهماً حقيقياً ومشاركة فعّالة في تشكيل المشهد الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وساحة الأعمال المرتبطة بها.

ومن جانبه قال بينوا بانشيرو، مدير التعليم التنفيذي في (ساينس بو): «إننا نسعى من خلال تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لفهم المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يمكنهم من تحديد التوجّه التجاري الاستراتيجي بشكل أفضل».

يقدم البرنامج 4 نماذج تعليمية مختلفة تمتد على مدار 10 أيام، تستهدف الدبلوماسيين، والمديرين التنفيذيين في القطاع العام ومديري الشركات والمؤسسات الذين يتطلعون إلى تطوير معارفهم المتخصصة لكونهم يعملون بالمنطقة حالياً، أو يخططون للعمل فيها مستقبلاً، حيث سيتمكنون من اكتساب فهم عميق للتحديات والفرص الاقتصادية، كما سيتيح لهم البرنامج إتقان المفاوضات التجارية والمالية، وإدارة المشاريع والتمويل الخاصة بالمنطقة، كما سيوفر البرنامج للمنتسبين إليه المهارات اللازمة، بما يساعدهم في بناء شبكة مهنية لدعم صياغة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال والمشاريع، والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.