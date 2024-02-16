إصدار العدد العاشر من مجلة «المشاركة السياسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي العدد «العاشر» من مجلة «المشاركة السياسية»، والذي تناول مجموعة من الموضوعات المتنوعة بخصوص مسيرة التجربة البرلمانية في الدولة، والمشاركة السياسية المميزة، خلال الدورة الانتخابية الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي حققت عدة نتائج إيجابية، بما يعكس مدى تطور ثقافة المشاركة السياسية وزيادة الوعي السياسي لدى أعضاء الهيئات الانتخابية، كما أصدرت الوزارة ملحقاً للمجلة، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها.

وسلط المقال الافتتاحي للمجلة، والذي حمل عنوان «انتخابات 2023... نهج متجدد لمواصلة النجاح وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة»، الضوء على نجاح تنفيذ الدورة الانتخابية الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي 2023، مما يُعد إنجازاً جديداً في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.

كما تضمن العدد استعراض مجموعة من التقارير التي تناولت جوانب تطور انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والجهود التي بذلت في سبيل إنجاحها.

وضمن زاوية المقالات، نشرت المجلة مجموعة من المقالات، من بينها مقال طارق هلال لوتاه (وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- عضو اللجنة الوطنية للانتخابات- رئيس أمانة اللجنة الوطنية الانتخابات)، والمعنون «وقفات مع المشاركة السياسية في الدورة الانتخابية الخامسة 2023»، والذي يتناول أبرز جوانب تنفيذ العملية الانتخابية بكل شفافية ودقة ونزاهة، راصداً مجموعة من الإحصائيات الخاصة بها.

كما نشرت المجلة مقالاً لسامي محمد بن عدي (وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- عضو اللجنة الوطنية للانتخابات)، والمعنون «خريطة طريق العملية الانتخابية»، والذي تطرق خلاله إلى الحديث عن التجربة البرلمانية وطرق التصويت وكفاءتها، مستعرضاً مجموعة من الإحصائيات والجدول الزمني لأهم مراحل العملية الانتخابية، في الوقت ذاته تقدم المجلة مقالاً لسعيد محمد العطر الظنحاني (رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات- عضو اللجنة الوطنية للانتخابات- رئيس اللجنة الإعلامية)، والمعنون «التسويق الإعلامي للعملية الانتخابية»، والذي يتناول الدور الإعلامي في نجاح تنفيذ العملية الانتخابية، إلى جانب عدة مقالات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع.