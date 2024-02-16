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بلدية دبي تُطلق «سوق رمضان» اليوم

بلدية دبي تُطلق «سوق رمضان» اليوم
17 فبراير 2024 00:51

دبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم، فعالية «سوق رمضان» التي تُنظمها بلدية دبي لغاية 9 مارس 2024، وذلك في شارع البلدية القديم ضمن السوق الكبير في بر ديرة، أحد أقدم الأسواق التقليدية التي يرتادها أهالي دبي مقصداً للتسوق وشراء احتياجاتهم الشخصية والمنزلية، إضافةً إلى ما يضمّه من أنشطة تجارية لعرض المنتجات الغذائية والشخصية وغيرها.
ويُعدّ سوق رمضان إحدى أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة التي تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك في إمارة دبي، ويستهدف جذب شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بأسعار تنافسية. وستتضمن الفعالية، سوقاً مصغراً، إلى جانب السوق التراثي.
وحددت بلدية دبي أوقات عمل سوق رمضان، خلال فترة إقامته بين الساعة العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً.
وتعد أسواق ديرة التاريخية من أهم الأسواق التقليدية التجارية والمنتشرة قديماً، والتي يعود تاريخها لمنتصف خمسينيات القرن التاسع عشر. 

بلدية دبي
دبي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
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