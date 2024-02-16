2279 نزيلاً استفادوا من «صندوق التسامح»

عجمان (وام)

أعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية التي تنفذها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، لدعم وتأهيل النزلاء وأسرهم، خلال عام 2023، لافتاً إلى أنه استفاد من مبادرة صندوق التسامح التي توفر تذاكر سفر للمبعدين 2279 نزيلاً، ومن مبادرة فرج همي، وأسعد أسرتي، لتسوية أوضاعهم المالية، 328 نزيلاً، كما استفاد 573 نزيلاً من مبادرة «عونك» التي قدمت الدعم للنزلاء وأسرهم.

وأشاد بجهود الإدارة والمبادرات المجتمعية التي تنفذها، ودورها المتميز في دعم وتأهيل النزلاء، وفق أعلى معايير الجودة. جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للمؤسسة العقابية.