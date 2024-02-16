243 مليون درهم إيرادات «صندوق الزكاة»

أبوظبي (الاتحاد)

صرح الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة أنَّ إيرادات صندوق الزكاة لعام 2023م بلغت نحو 243 مليوناً و138ألفاً و74 درهماً، حيث حقق الصندوق المستهدف بنسبة 9% ويأتي هذا التصريح التزاماً من صندوق الزكاة بمبدأ الإفصاح والشفافية، لتعزيز مبادئ الحوكمة المعتمدة في صندوق الزكاة.

وأضاف أن الصندوق نجح في العام 2023م في تحقيق أهدافه المخطط لها بالوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وتحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة، حيث بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم، من خلال قنوات الدفع التي بلغت 43 قناة هو 231,168 مزكياً، من خلال مختلف قنوات التحصيل، تصدرتها الإيرادات من خلال القنوات المباشرة حيث بلغت 130مليوناً و308 آلاف و290 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال القنوات الذكية بمبلغ قدره 66 مليوناً و371 ألفاً و23 درهماً، وأخيراً القنوات الإلكترونية حيث بلغت 46 مليوناً و458 ألفاً و761درهماً.

وأشار البلوشي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق

www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال البوابات الرقمية للشركاء وتشمل: دبي الرقمية، والبنوك ونحوها، وأيضاً عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مع مؤسسة اتصالات، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية دفع الزكاة.