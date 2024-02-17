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"الشارقة الخيرية" تعزز جهودها في دعم متضرري الأمطار في كلباء

"الشارقة الخيرية" تعزز جهودها في دعم متضرري الأمطار في كلباء
17 فبراير 2024 15:05

عززت جمعية الشارقة الخيرية، جهودها لدعم متضرري الأمطار في كلباء، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وإدارة الإسكان الطارئ؛ وواصلت فرق عمل الجمعية جهودها لتقديم المساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين.

وقال ناصر مسعود بلال مدير إدارة الجمعية في كلباء، إن الجمعية قدمت ما يزيد على 8700 وجبة ضمن أهدافها لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمتضررين بمقر إقامتهم في مواقع الإسكان الطارئ في مناطق المصلى والطلعة والبراحة، كما وزعت ما يزيد على 400 حقيبة تتضمن الأغطية الثقيلة والملابس الشتوية للمتضررين.

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وأكد مسعود، أن خطة عمل الجمعية مستمرة في تقديم مختلف وسائل الدعم وفق احتياجات كل أسرة، وذلك في ضوء القيام بالمسؤولية المجتمعية لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار لتلك الفئات.

المصدر: وام
جمعية الشارقة الخيرية
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