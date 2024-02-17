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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

أبوظبي
17 فبراير 2024 17:49

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح بين 20  إلى 30كم/س تصل إلى 55 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:37، والجزر الأول عند الساعة 14:58.
في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً يصبح مضطرباً بعد الظهر. يحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والمد الثاني عند الساعة 04:32، والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

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المصدر: وام
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