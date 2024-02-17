8700 وجبة لمتضرري الأمطار في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

عززت جمعية الشارقة الخيرية جهودها في دعم متضرري الأمطار في كلباء، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ودائرة الخدمات الإنسانية، وإدارة الإسكان الطارئ، وواصلت فرق عمل الجمعية جهودها بتقديم المساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين.

وقال ناصر مسعود بلال مدير إدارة الجمعية في كلباء: إن الجمعية قدمت ما يزيد على 8700 وجبة ضمن أهدافها لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمتضررين بمقر إقامتهم في مواقع الإسكان الطارئ في مناطق المصلى والطلعة والبراحة، مضيفاً أن الدعم المقدم تضمن احتياجات الأطفال من الاحتياجات الأساسية من المأكل والأغراض الصحية، كما تواصلت جهود فرق عمل الجمعية بتوزيع ما يزيد عن 400 شنطة تتضمن الأغطية الثقيلة والملابس الشتوية للمتضررين.