مختبر دبي يطور آلية فحص مبتكرة لسلامة منتجات اللحوم المصنعة

آمنة الكتبي (دبي)

طوّر مختبر دبي المركزي، التابع لبلدية دبي آلية فحص جديدة ومبتكرة، للتأكد من سلامة منتجات اللحوم المصنعة، بمقدار يفوق طريقة الفحص التقليدية بنحو 100 مرة، حيث تعمل على الكشف السريع عن العديد من أنواع البكتيريا، والخمائر والفطريات ذات العلاقة بمؤشرات الجَودة والملوثات الميكروبية في المنتجات الغذائية، وبشكل يضمن حماية المستهلكين وزيادة الثقة في المنتجات المتداولة كافة، ما يحقق الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية.

وتعد الآلية الجديدة ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوص المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي التي يقدمها مختبر دبي المركزي، وتشمل، فحص جودة وسلامة المُنتجات الغذائية، والمكملات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، وتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية، كما يمكن الاستفادة من فحوص العينات البيئية، كعينات مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للأمراض، والمياه الجوفية، ومياه الري، والبحر والبحيرات والقنوات المائية والشواطئ، ومياه أحواض السباحة، والفنادق وعيادات الأسنان، وعيّنات الرواسب والتربة، وعينات المحميات الطبيعية، والنفايات الخطرة والأسمدة.

كما يمكن للمتعامل الحصول على تقرير نتائج فحوص السلامة المخبريّة الميكروبيولوجية، لمختلف عيّنات المواد الاستهلاكية والسلع، سواءً لمستحضرات التجميل، أو المنظفات، أو ألعاب الأطفال، أو المنسوجات وغيرها.