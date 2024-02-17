الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رحلة بحرية للعنصر النسائي في «شرطة دبي»

رحلة بحرية للعنصر النسائي في «شرطة دبي»
18 فبراير 2024 00:48

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزيرة العدل في صربيا تُشيد بأنظمة «شرطة دبي الذكية»
مختبر دبي يطور آلية فحص مبتكرة لسلامة منتجات اللحوم المصنعة

نظم مكتب التطوير المؤسسي لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رحلة بحرية للعنصر النسائي، وذلك في إطار مبادرات السعادة الوظيفية التي ينفذها المكتب والهادفة إلى إسعاد المجتمع الداخلي، وتعزيز التواصل بين الموظفين.
وانطلقت الرحلة من مرسى «درايف»، مروراً بقناة دبي المائية، والاطلاع على المعالم الجميلة البحرية بدبي والعودة مجدداً بذات المسار، وتخللت الرحلة إقامة مأدبة غداء، واستمتعت خلالها المشاركات في رحلة الإبحار بالأجواء الهادئة والمناظر الخلابة للبحر، وتعرفن أكثر على المعالم السياحية في بدبي.
وشملت الرحلة البحرية عصفاً ذهنياً بين كافة الموظفات بهدف الخروج بمبادرات تطويرية لتعزيز الأداء المؤسسي، وتعزيز التواصل، وترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية في بيئة العمل، ورفع مستويات الرضا الوظيفي، والولاء المؤسسي وتعزيز الصداقة بين زملاء العمل.
وأكدت الملازم مليحة عباس جوهر، أن الرحلة البحرية تأتي في إطار إسعاد الموظفات، والاهتمام بالعنصر النسائي، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز التقارب والتواصل، فيما أعربت المشاركات في الرحلة عن سعادتهن بالفعالية التي تعزز العلاقات الاجتماعية وتساهم في ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية.

شرطة دبي
دبي
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©