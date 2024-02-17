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علوم الدار

«الفجيرة العلمي» يستعرض ابتكاراته في «نبتكر لنزدهر»

«الفجيرة العلمي» يستعرض ابتكاراته في «نبتكر لنزدهر»
18 فبراير 2024 00:48

الفجيرة  (وام)

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استعرض نادي الفجيرة العلمي، خلال مشاركته في معرض «نبتكر لنزدهر» الذي تنظمه بلدية الفجيرة، الابتكارات العلمية لكوادره ومنتسبيه.
وقال الدكتور سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة النادي إن انطلاق الفعاليات جاء تتويجاً لجهود الجهات التي ابتكرت أفكاراً استثنائية، والتي عززت من ثقافة الإبداع  بين أفراد المجتمع..
وتميزت مشاركة النادي هذا العام بابتكار طائرة من دون طيار تم طباعة أجزائها داخل النادي باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تم برمجتها وفق أحدث التقنيات الحديثة، وابتكار الذراع الإلكترونية، و«المسقى المائي».

الفجيرة
بلدية الفجيرة
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