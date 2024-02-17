2000 أسرة تستفيد من المير الرمضاني لـ«الاتحاد الخيرية» بعجمان

عجمان (وام)

شرعت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان في تنفيذ حملة توزيع المير الرمضاني، على الأسر المتعففة في الإمارة ليشمل هذا العام 2000 أسرة، ضمن مشاريع المؤسسة الخيرية لشهر رمضان المبارك.

وقال ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: إن المؤسسة شرعت في توزيع المير الرمضاني على الأسر المستحقة والمتعففة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية، وإدخال الفرحة على قلوبهم، مشيراً إلى أنه تم توفير المواد الغذائية لـ 2000 أسرة من خلال استخدام آلية سلسة للتوزيع لضمان وصولها للمستحقين.

وأكد الجنيبي، أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع الخيرية خلال الشهر الفضيل، وتقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة، وتوفير ما يحتاجونه من مواد أساسية طوال الشهر الكريم.