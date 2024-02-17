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«الإمارات للسرطان» تزور المصابين والمتعافين

خلال حملة التبرع بالدم (من المصدر)
18 فبراير 2024 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان، تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، زيارات اجتماعية إلى منازل عدد من الأطفال المصابين والمتعافين في إمارة أبوظبي، لإضفاء أجواء البهجة والسرور وتوزيع الهدايا على الأطفال المسجلين في سجلات الجمعية، بمشاركة عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من الأعضاء والمتطوعين.
كما نظمت الجمعية، بالتعاون مع خدمات بنك الدم في العين، حملة للتبرع بالدم في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك في مركز «الفوعة مول»، لدعم أطفال السرطان في المستشفيات بالوحدات الدموية، ومساعدة الحالات الصحية العاجلة.
وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض: إن اليوم العالمي لسرطان الأطفال حملة سنوية تقوم بها الجمعية لزيادة الوعي بسرطان الأطفال، وللتعبير عن الدعم المعنوي والمادي للمصابين والناجين وأسرهم في إطار التكافل والمسؤولية المجتمعية. مؤكداً أن الجمعية تقوم بالأنشطة المتنوعة التي تساهم في زرع التفاؤل والأمل في نفوس الأطفال المرضى.
من جهته، أشار عوض سالم الساعدي إلى أن الجمعية تحرص على إطلاق مبادرات اجتماعية تعبر عن روح القيم الإنسانية في المجتمع الإماراتي، وتحديداً مرضى السرطان من الأطفال، من أجل بث السعادة والبسمة في نفوسهم ومنحهم القوة والشجاعة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.
ولفت المهندس محمد عوض سليمان، سكرتير الجمعية، إلى أن حملة التبرع بالدم في مركز «الفوعة مول» لصالح أطفال السرطان لاقت إقبالاً كبيراً من الموظفين والمواطنين وأبناء الجاليات، وهي حالة إنسانية تطوعية لمد يد العون للمرضى من خلال التبرع بالدم.

جمعية الإمارات للسرطان
أبوظبي
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