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الإمارات ومدغشقر تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

جانب من لقاء وفد الشعبة البرلمانية مع رئيس مجلس الشيوخ بمدغشقر (وام)
18 فبراير 2024 00:49

وام (الاتحاد) 

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بحث المجلس الوطني الاتحادي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، مع مجلس الشيوخ في جمهورية مدغشقر، وآفاق تطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك، خلال لقاء مريم ماجد بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب -جنوب لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، مع معالي رافالومانانا ريشارد رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مدغشقر، والوفد المرافق، وذلك على هامش أعمال المؤتمر المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأكدت مريم بن ثنية، أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من الدول الأفريقية، وتحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية بما يواكب الشراكة القائمة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة والاستثمار والاقتصاد وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الحكومية. 
وأشار معالي رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مدغشقر، إلى عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مدغشقر وإلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين. 
حضر اللقاء، أعضاء وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، كل من سعيد راشد العابدي، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

الإمارات
مدغشقر
المجلس الوطني الاتحادي
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