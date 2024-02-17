الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في مهرجان الظفرة البحري.. حاميات التراث يقدمن لوحات إبداعية

حاميات التراث يقدمن لوحات إبداعية من سعف النخيل (وام)
18 فبراير 2024 00:49

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
«زلزال 34» بطل «سباق المغيرة» في «الظفرة البحري»
انطلاق فعاليات ومسابقات مهرجان الظفرة البحري في المغيرة

يقدم مهرجان الظفرة البحري في دورته الخامسة عشرة عدداً من الحرف الإبداعية بأيادي حاميات التراث اللاتي يقمن بإعادة تدوير الصدف وكرب وسعف النخيل وغيرها لصناعة منتجات متنوعة بمعايير ومواصفات مستدامة.
تُصنع المنتجات أمام الزوار في جناح الحرف التراثية الذي يضم العديد من الأركان الإبداعية على ساحل المغيرة بمنطقة الظفرة في قلب المهرجان الذي يقام بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر فعالياته حتى 25 فبراير الجاري.
ويستعرض ركن «أبدع من صدف» حرفة إبداعية لصناعة أطواق وميداليات وصناديق ولوحات فنية من صدف المحار، ويقدم ركن «أبدع من كراب» حرفاً إبداعية حول إعادة تدوير كرب النخيل وتحويله إلى لوحات فنية متنوعة.
يضم الجناح العديد من الحرف التقليدية، منها «صناعة البادلة» والتي تصنعها المرأة الإماراتية لتزيين أثوابها بخيوط الفضة مع خيوط القطن باستخدام «الكجوجة» لإنتاج منسوجات مختلفة، وصناعة «شيلة النغدة» التي تزين غطاء الرأس التقليدي بخيوط الفضة وبرسومات ونقوش مختلفة لاستخدامها في المناسبات السعيدة.
ويتابع الزوار من كثب «صناعة التلي» المستخدم في تزيين أثواب المرأة، من خلال نسج خيوط الفضة مع الخيوط الحريرية باستخدام الكجوجة، و«سف الخوص» الذي يعد أحد الحرف لنسج أو تجديل سعف النخيل لصناعة أدوات، مثل (المخرافة، السرود، المجبة)، وغيرها الكثير والتي تستخدم في مجالات متعددة في البيت والحياة اليومية.

مهرجان الظفرة البحري
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©