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سلطان بن أحمد يشهد حفل «خريجي جامعة الشارقة»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (من المصدر)
18 فبراير 2024 00:49

الشارقة (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، مساء أمس، الحفل السنوي لرابطة خريجي جامعة الشارقة 2024م، تحت شعار «خريجونا فخرنا»، وذلك في الساحة الخارجية بكليات الطلاب.
ودشن سموه، خلال الحفل، «النادي الإعلامي للخريجين»، في مبادرة جديدة من رابطة الخريجين، وتم منح سموه العضوية الفخرية للنادي.
وتابع الحضور، في مستهل الحفل، مادة مرئيةً عن إنجازات الرابطة خلال الفترة الماضية، تحدث خلالها عدد من مسؤولي الرابطة عن استراتيجيتها وأهدافها والتحول الإلكتروني في تواصل الرابطة مع أعضائها داخل الدولة وخارجها.
وألقت الدكتورة هنادي عبيد السويدي، رئيسة اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة كلمةً تناولت فيها أهمية اللقاء السنوي للخريجين، ودوره في إثراء المعارف المتنوعة لهم، وقالت: «في كل مرة نجتمع في حفلنا السنوي للرابطة نتنسّم قدراً كبيراً من الحنين والذكريات، وتاريخاً طويلاً من الاكتشافات والخبرات الأولى لأكثر من 45 ألف خريج وخريجة قدمتهم جامعتنا العريقة على مدى ربع قرن، يشكّلون مجتمعاً مصغراً يصنعون التأثير والتغيير في مجتمعاتهم على امتداد الوطن العربي، وربما في العالم أجمع بما تسلحوا به من قيمها العلمية والإنسانية».
وبمناسبة إطلاق النادي الإعلامي للخريجين، ألقت الدكتورة نوال عسكر النقبي، مدير النادي كلمة تناولت فيها مبادرة إطلاق النادي التي تأتي بالتنسيق مع كلية الاتصال بالجامعة لتعزيز الروابط والتعاون مع خريجي الكلية والجامعة، وتقديم منصة لتبادل الخبرات والفرص وتنمية مهارات الممارسات الإعلامية.
وفي ختام الحفل، تناول سمو رئيس الجامعة والحضور من الخريجين والخريجات طعام العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.

سلطان بن أحمد
الشارقة
جامعة الشارقة
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