أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 11.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 11.1 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:30 UAE Local time. pic.twitter.com/ZDUcxqSaDA — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 18, 2024