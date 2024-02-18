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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
18 فبراير 2024 09:19

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 11.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
جبل جيس
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