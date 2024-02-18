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شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان الظفرة البحري

شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان الظفرة البحري
18 فبراير 2024 13:13

تشارك شرطة أبوظبي في التأمين والفعاليات بالدورة 15 لمهرجان الظفرة البحري والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 16 إلى 25 فبراير 2024، على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.


وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، حرص المديرية على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار وتوفير الخدمات كافة التي تعزز رضاهم وإسعادهم.

وأوضح أن المشاركة تأتي ضمن رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع والارتقاء بجودة الحياة لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتعزيز التواصل مع المجتمع في المهرجانات والفعاليات المقامة في إمارة أبوظبي، للتعريف بالخدمات وأفضل الممارسات التطويرية.


واستعرضت الجهات الشرطية جهودها في التوعية والتعريف بخدماتها من خلال مشاركة إدارة التحقيق والبحث الجنائي وإدارة المهام الخاصة ومركز شرطة المرفأ ومركز القيادة والتحكم التابع لإدارة العمليات وقسم التفتيش الأمني k9 وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وقسم الأسلحة والمتفجرات والشرطة السياحية وقسم الإعلام الأمني -منطقة الظفرة وفرع شؤون الفعاليات وفرع التخطيط والتطوير بمديرية شرطة الظفرة.

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وعززت مديرية المرور والدوريات الأمنية من خلال إدارة مرور منطقة الظفرة انسيابية الحركة المرورية من أجل سلامة الجمهور و حثت السائقين على خفض السرعات بالقرب من موقع المهرجان والالتزام بقواعد وأنظمة المرور.
ونفذت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مسابقات في أساليب الرماية التكتيكية الحركية في ميدان التدريب الأمني( البينتبول) وسط اقبال وحماس كبير من الجمهور على تحقيق نتائج متميزة في الرماية التكتيكية.


ونظم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة متحف "الشرطة البحرية" والذي اشتمل على معلومات حول تاريخ تأسيس الشرطة البحرية في أبوظبي وجهودها المتميزة في حفظ الأمن على شواطئها وحدودها، ودورها الريادي في الاستجابة للاستغاثة، وتأمين القوارب البحرية وسلامة روادها.

 

وتتضمَّن الدورة الجديدة مجموعة من السباقات البحرية التراثية والحديثة والألعاب الشعبية والمسابقات الرياضية، والفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تلقي الضوء على الدور المهم الذي يتميَّز به التراث البحري في أبوظبي، ما يضمن استدامته.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
مهرجان الظفرة البحري
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