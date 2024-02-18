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علوم الدار

"تريندز" ووفد ياباني يبحثان آفاق التعاون البحثي

"تريندز" ووفد ياباني يبحثان آفاق التعاون البحثي
18 فبراير 2024 14:49

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية جمعت عدداً من باحثي ومسؤولي المركز وكل من الدكتور كوهيه إماي، الباحث غير المقيم في معهد الاقتصادات النامية التابع لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، والدكتور شينغو هاماناكا، الأستاذ في كلية القانون بجامعة ريوكوكو.

واستعرض الطرفان خلال الجلسة آفاق التعاون البحثي بين مركز تريندز والمعاهد اليابانية، وتمت مناقشة سبل التعاون من خلال التشارك البحثي والفعاليات العلمية وغيرها من القضايا التي تخدم أهدافهما واستراتيجتهما.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في نشر المعرفة، مشيراً إلى حرص "تريندز" على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

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من جانبه أعرب الدكتور كوهيه إماي عن إعجابه بتجربة "تريندز" البحثية التي تعتمد منهجية مبتكرة في تحليل التطورات المستقبلية، موضحاً أن التعاون مع "تريندز" سيكون ذا قيمة كبيرة للباحثين اليابانيين.

من جهته، أكد الدكتور شينغو هاماناكا أهمية هذا التعاون في تعزيز دور البحث العلمي وتجسير الفجوة بين الثقافات وتعزز قيم الحوار البناء.

المصدر: وام
اليابان
مركز تريندز
الإمارات
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