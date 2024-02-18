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بلدية الظفرة تهيب بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر

بلدية الظفرة تهيب بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر
18 فبراير 2024 15:23

تهيب بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ودعت إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتساب 026788888 في حال وجود تجمع مياه أو وجود أي طارئ.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية الظفرة
الظفرة
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