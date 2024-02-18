بلدية الظفرة تهيب بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر

تهيب بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ودعت إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتساب 026788888 في حال وجود تجمع مياه أو وجود أي طارئ.

تهيب بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وندعوكم للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس اب 026788888 في حال وجود تجمع مياه أو وجود أي طارئ، مع الأمنيات بالسلامة للجميع pic.twitter.com/E5slkymjmq — بلدية منطقة الظفرة (@DRMunicipality) February 18, 2024