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الإمارات ترسل 5 مخابز أوتوماتيكية إلى العريش تمهيداً لدخولها غزة

الإمارات ترسل 5 مخابز أوتوماتيكية إلى العريش تمهيداً لدخولها غزة
18 فبراير 2024 16:52

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
تأتي هذه المبادرة لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة خلال الظروف الراهنة، وستوفر المخابز المقدمة من دولة الإمارات عند تشغيلها الاحتياجات اليومية لأكثر من 420 ألف شخص. 

تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مخبز نحو 17500 رغيف في الساعة، وستتكفل دولة الإمارات بتأمين مادة الطحين والسولار، وغيرها من المواد التي تضمن تشغيل المخابز الخمسة على مدار 24 ساعة يومياً ودون توقف، مع دفع أجور الأشخاص الذين سيشغلون المخابز والإشراف عليها داخل قطاع غزة.

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  • وأكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تصريحات، أن دولة الإمارات لن تألو جهداً في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز كل أشكال الدعم والاستجابة الإنسانية للحد من معاناة المتضررين من الأحداث في غزة.وقال: إن المخابز المقدمة من دولة الإمارات ستسهم عند تشغيلها في سد جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للإخوة الفلسطينيين والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها حالياً.

وأوضح المنصوري أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل حشد إمكاناتها الإغاثية والبشرية واللوجستية، وتعزيز برامجها ومبادراتها الإنسانية ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى 17 فبراير الجاري، بلغ أكثر من 15700 طن، وجرى إرسال 162 طائرة شحن، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان قطاع غزة مباشرة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
غزة
مخابز غزة
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